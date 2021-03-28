OlgaKoliada

Коляда Ольга Анатольевна, 30 лет, г.Киев

Образование: Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко. Специальность: английский перевод, украинская и русская филология.

Занимаюсь письменными и устными переводами уже 10 лет (выставки, презентации, тексты разной направленности)

Курсы: онлайн школа копирайта Feedback. Занимаюсь написанием текстов для интернет магазинов, постов в социальных сетях;

онлайн школа дизайна Restart. Занимаюсь созданием одностраничных сайтов на Тильде.

Увлекаюсь Инстаграмм маркетингом, оформлением, дизайном, продвижением страничек.

Мои основные качества: - ответственно подхожу к заданию;

- люблю творчество и креативный подход к делу;

- делаю всё сама, без помощи онлайн переводчиков и редакторов;

- заказ оформляю в лучшем виде;

- очень пунктуальна.

Если Вам важен хороший результат, тогда буду рада сотрудничеству!