OlgaKoliada

Коляда Ольга Анатольевна, 30 лет, г.Киев
Образование: Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко. Специальность: английский перевод, украинская и русская филология.
Занимаюсь письменными и устными переводами уже 10 лет (выставки, презентации, тексты разной направленности)
Курсы: онлайн школа копирайта Feedback. Занимаюсь написанием текстов для интернет магазинов, постов в социальных сетях;
онлайн школа дизайна Restart. Занимаюсь созданием одностраничных сайтов на Тильде.
Увлекаюсь Инстаграмм маркетингом, оформлением, дизайном, продвижением страничек.
Мои основные качества:- ответственно подхожу к заданию;
- люблю творчество и креативный подход к делу;
- делаю всё сама, без помощи онлайн переводчиков и редакторов;
- заказ оформляю в лучшем виде;
- очень пунктуальна.
Если Вам важен хороший результат, тогда буду рада сотрудничеству!