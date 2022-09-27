OlgaKorenovska

Необходимо разработать детальный план помещения площадью 55 кв.м. Включить необходимые чертежи и схемы для дальнейшей работы. Убедитесь в точности размеров и функциональности помещений.
Интерьеры и Экстерьерынет заявок
Закрыт
3 года назад
Необходимо разработать детальный план помещения площадью 55 кв.м. Включить необходимые чертежи и схемы для дальнейшей работы. Убедитесь в точности размеров и функциональности помещений.
Требуется разработать детальный план помещения площадью 55 кв.м с учетом всех необходимых чертежей и схем. Важно учесть функциональное распределение пространства и требования к дизайну.