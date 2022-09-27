OlgaKorenovska

Ольга Кореньовська OlgaKorenovska

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$28
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • План приміщення

    Необходимо разработать детальный план помещения площадью 55 кв.м. Включить необходимые чертежи и схемы для дальнейшей работы. Убедитесь в точности размеров и функциональности помещений.

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Планування приміщення

    Требуется разработать детальный план помещения площадью 55 кв.м с учетом всех необходимых чертежей и схем. Важно учесть функциональное распределение пространства и требования к дизайну.

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Lika_26
Елена 
40 лет
3 года в сервисе
Была
18 дней назад
$28
10 баллов
3 года назад
Планування приміщення
Дякую, Ольга, за нетривіальну задачу, яка спочатку здалась легкою, а вийшло таки помізкувати)), а також за приємне спілкування. Дуже приємно працювати з замовником, який чітко розуміє, що йому потрібно, але і готовий прислухатись до порад.
Олена, дуже відповідальний виконавець. Приємна в спілкуванні, врахувала всі побажання, внесла свої пропозиції для оптимізації рішення. Виконала все у встановленні терміни.
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