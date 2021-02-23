OlgaLuzenko

Ольга Луценко OlgaLuzenko

 
29 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Бухгалтерские услуги, работа с данными, написание студенческих работ

Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я помогу вам в таких вопросах:

- оформление и ведение ФЛП в Украине, помощь в понимании налогового законодательства;

- помогу разобраться с возможностями Электронного кабинета плательщика;

- настройка и ведение управленческого учета;

- работа в 1с и консультирование;

- приведу в порядок данные в виде таблиц, презентаций;

- написание студенческих работ по бухгалтерскому учету, экономике, гуманитарным наукам.

Обо мне:

- высшее образование "Учет и аудит";

- опыт работы 4 года в разных сферах (экономика, бухгалтерский и управленческий учет);

- прохожу курсы повышения квалификации и семинары;

- работаю оперативно, несу ответственность за результат своей работы;

- всегда на связи.

Тел. +380999124345

Email: [email protected]

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$20
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Отзывы заказчиков
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3 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
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Отличный исполнитель, рекомендую!
Понятная задача, вежливое общение, спасибо за работу)
Ответный отзыв
Guro25
Роман 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$12
10 баллов
3 года назад
Реферат
Работу выполнила в указанный срок и качественно! Спасибо)
Было приятно работать, понятная постановка задачи, вежливое общение
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#64
Финансовые услуги
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#45
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#66
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#174