Бухгалтерские услуги, работа с данными, написание студенческих работ

Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я помогу вам в таких вопросах:

- оформление и ведение ФЛП в Украине, помощь в понимании налогового законодательства;

- помогу разобраться с возможностями Электронного кабинета плательщика;

- настройка и ведение управленческого учета;

- работа в 1с и консультирование;

- приведу в порядок данные в виде таблиц, презентаций;

- написание студенческих работ по бухгалтерскому учету, экономике, гуманитарным наукам.

Обо мне:

- высшее образование "Учет и аудит";

- опыт работы 4 года в разных сферах (экономика, бухгалтерский и управленческий учет);

- прохожу курсы повышения квалификации и семинары;

- работаю оперативно, несу ответственность за результат своей работы;

- всегда на связи.

Тел. +380999124345

Email: [email protected]