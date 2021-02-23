Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я помогу вам в таких вопросах:
- оформление и ведение ФЛП в Украине, помощь в понимании налогового законодательства;
- помогу разобраться с возможностями Электронного кабинета плательщика;
- настройка и ведение управленческого учета;
- работа в 1с и консультирование;
- приведу в порядок данные в виде таблиц, презентаций;
- написание студенческих работ по бухгалтерскому учету, экономике, гуманитарным наукам.
Обо мне:
- высшее образование "Учет и аудит";
- опыт работы 4 года в разных сферах (экономика, бухгалтерский и управленческий учет);
- прохожу курсы повышения квалификации и семинары;
- работаю оперативно, несу ответственность за результат своей работы;
- всегда на связи.
Тел. +380999124345
Email: [email protected]