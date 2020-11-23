OlgaSazhina27

Резюме

Рада привествовать! Я - дизайнер с большим опытом работы в сфере графики и иллюстрации. Окончила институт Бизнеса и Дизайна, по направлению Графический дизайн.

Опыт работы: Сотрудничество с компанией Neotrde, сетью клиник "Альтамед", дизайн-студией "Самолет", мультибрендовым автосервисом "GRID", работа над линией дизайнерской одежды "LUM", разработка полиграфической продукции для Лаборатории Электрографии, разработка серии плакатов для международного саммита бизнес-авиации EABAA. Работаю, достигая результата соответствующего представлениям заказчика.

Предлагаю так же ознакомиться с моим портфолио.

https://www.behance.net/plancka

https://illustrators.ru/users/human-planemo

Буду рада сотрудничеству!