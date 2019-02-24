Ольга Журавлёва OlgaZhuravlevaOlgaZhuravleva
Меня зовут Ольга,специалист по интернет-рекламе в РСЯ. Я предоставляю следующие услуги:
1. Анализ:
- сайта – тщательное изучение вашего продукта,оффера, составление отчета и рекомендации по улучшению оффера.
- конкурентов – составление отчета по всемосновным конкурентам, выявление слабых и сильных сторон вашего сайта.
- уже имеющейся рекламной кампании в Яндекс.Директ (если есть), рекомендации в
виде отчета.
2. Создание рекламной кампании:
- Настройка тестовой рекламной кампании (нужна для того, чтобы оценить качество
рекламы и продукта, отсеять все ненужное и применить только самые горячие
ключевые слова): подбор ключевых слов, подбор картинок, составление продающих
заголовков и текстов
- Создание основной рекламной кампании по принципу: 1 ключ – 1 группа
объявлений.
- Оптимизация бюджета рекламной кампании.
- Настройка ретаргетинга (для тех, кто не оформил заявку, реклама вернется
вновь и они сделают заказ).
Я заинтересована в создании эффективной рекламной кампании для вашего продукта,
т.к. от этого зависит моя репутация и оплата. Если Вас заинтересовало мое предложение, то предлагаю обсудить подробнее. почта: [email protected] VK: https://vk.com/id138325102 Viber/WhatsApp: +79536798613
- Специалист по интернет-рекламе в РСЯ133 просмотра