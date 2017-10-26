Дизайн интернет-магазинов и Landing Page

Люблю хороший дизайн, ценю удобство и простоту.

Работаю веб-дизайнером более двух лет.

С недавних пор перешла на фриланс.

Дизайн сайтов

Главная - от 60$

Внутренние страницы — от 10$/шт

Баннера - от 8$/шт ,

Логотипы - от 20$/шт

E-Mail: [email protected]