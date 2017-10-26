Дизайн интернет-магазинов и Landing Page
Люблю хороший дизайн, ценю удобство и простоту.
Работаю веб-дизайнером более двух лет.
С недавних пор перешла на фриланс.
Дизайн сайтов
- Главная - от 60$
- Внутренние страницы — от 10$/шт
Логотипы - от 20$/шт
E-Mail: [email protected]
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Портфолио
- Landing Page Современные кухни под заказ175 просмотров
- Sekta - studio154 просмотра
- Pr & branding agency website155 просмотров
- Building materials website "Блэк Стил".157 просмотров
- Доставка суши и пиццы "Сытый папа"170 просмотров
- Travel141 просмотр
- Дизайн cайта для парикмахерской "Ledistyle"146 просмотров