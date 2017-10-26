OlgaZwh

Ольга Жукова OlgaZwh

 
29 летБеларусь/Гомель
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интернет-магазинов и Landing Page

Люблю хороший дизайн, ценю удобство и простоту.

Работаю веб-дизайнером более двух лет. 

С недавних пор перешла на фриланс.

Дизайн сайтов

  • Главная - от 60$
  • Внутренние страницы — от 10$/шт
Баннера - от 8$/шт ,

Логотипы - от 20$/шт

E-Mail: [email protected]

Дизайн сайта
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