Юридические услуги: любые вопросы гражданско-правовой специализации

Практический опыт работы в должности юриста/юрисконсульта - с 2006 г. Активая судебная практика. Полное юридическое сопровождение деятельности коммерческих организаций; вопросы гражданского, трудового, семейного, жилищного права. С 2009 г. - работа над кандидатской диссертацией в сфере гражданско-правового регулирования интеллектуальной собственности.