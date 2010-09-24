Olga_Chemezova

Ольга Olga_Chemezova

 
38 летРоссия/Ижевск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Юридические услуги: любые вопросы гражданско-правовой специализации

Практический опыт работы в должности юриста/юрисконсульта - с 2006 г. Активая судебная практика. Полное юридическое сопровождение деятельности коммерческих организаций; вопросы гражданского, трудового, семейного, жилищного права. С 2009 г. - работа над кандидатской диссертацией в сфере гражданско-правового регулирования интеллектуальной собственности.

Юридические услуги
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