Olga_Kravchenko

Есть список слов, надо к ним нарисовать значки, в векторе.Все должно быть просто до безобразия.Как знаки дорожного движения.Ниже ссылки на примеры. http://www.sigmasport.ru/catalogue/?id=37 http://ipicture.ru/uploads/100720/JT5jPAgDSL.jpg http://ipicture.ru/uploads/100720/ef7dtX1Wl4.jpg http://ipicture.ru/uploads/100720/FmWrEv6XPP.jpg http://ipicture.ru/uploads/100720/MaJqVUs3Mu.jpg http://ipicture.ru/uploads/100720/hQEhXcfSl5.jpg Цель - отобразить в значках, то что написано в характеристиках ...