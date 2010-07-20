Olga_Kravchenko

Ольга Olga_Kravchenko

 
33 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Иконки-ассоциации

    $150

    Есть список слов, надо к ним нарисовать значки, в векторе.Все должно быть просто до безобразия.Как знаки дорожного движения.Ниже ссылки на примеры. http://www.sigmasport.ru/catalogue/?id=37 http://ipicture.ru/uploads/100720/JT5jPAgDSL.jpg http://ipicture.ru/uploads/100720/ef7dtX1Wl4.jpg http://ipicture.ru/uploads/100720/FmWrEv6XPP.jpg http://ipicture.ru/uploads/100720/MaJqVUs3Mu.jpg http://ipicture.ru/uploads/100720/hQEhXcfSl5.jpg Цель - отобразить в значках, то что написано в характеристиках ...

    Иконки и Пиксель-арт19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад