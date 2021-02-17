Olga_ego_26

Наборщик текстов

Резюме ЕгороваОльга Андреевна

Претендую на должность: Наборщик текстов

Email : [email protected]

Адрес: г.Саратов

Наиболее важные достижения в жизни и карьере: Работаю ведущим специалистом по приему и обработке вызовов, в кратчайшие сроки освоила необходимые навыки, изучила основные приёмы. Имею высокую скорость печати, так как при основной работе требуется скоростной набор информации на ПК.Опыт работы: начинающий специалист Должность: Наборщик теста (неполная занятость)