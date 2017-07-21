Люблю делать красивые работы, постоянно развиваюсь, изучаю новые приемы и тенденции в веб дизайне. Стремлюсь к идеалу. :)
Главная страница сайта – 3000 руб.
Внутренние страницы сайта – 1000 руб.
От заказчика жду ТЗ. Если его нет, нужно будет заполнить мою форму брифа.
Далее согласовываем прототип.
Утверждаем макет.
Вношу правки при необходимости. (не более 3х правок)
На выходе psd файл.
Действие аккаунта приостановлено!
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$80
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Отзывы заказчиков
$81
8 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Три недели работали над разработкой анимированного приглашения. Несколько раз менялось ТЗ и сценарий. Когда вся работа была сделана, заказчик перестал отвечать на сообщения, за выполненную работу не заплатил ничего и перевыставил такое же задание другим исполнителям. Не ведитесь, денег не дождетесь.
$10
10 баллов
6 лет назад
С Ольгой очень понравилось работать. Очень ответственный подход к работе. Предложила несколько вариантов дизайна, логотип подправила. Буду работать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Все супер
Анимация
1 отзыв
$15/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга