Olganikitina82

Ольга Olganikitina82

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Люблю делать красивые работы, постоянно развиваюсь, изучаю новые приемы и тенденции в веб дизайне. Стремлюсь к идеалу. :)

Главная страница сайта – 3000 руб. 

Внутренние страницы сайта – 1000 руб.

От заказчика жду ТЗ. Если его нет, нужно будет заполнить мою форму брифа.

Далее согласовываем прототип. 

Утверждаем макет.

Вношу правки при необходимости. (не более 3х правок)

На выходе psd файл.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_15752911128375
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
$81
8 баллов
4 года назад
Приглашение анимированное в gif-формате
Ок
Три недели работали над разработкой анимированного приглашения. Несколько раз менялось ТЗ и сценарий. Когда вся работа была сделана, заказчик перестал отвечать на сообщения, за выполненную работу не заплатил ничего и перевыставил такое же задание другим исполнителям. Не ведитесь, денег не дождетесь.
Ответный отзыв
Pushin
50 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать лендинг
С Ольгой очень понравилось работать. Очень ответственный подход к работе. Предложила несколько вариантов дизайна, логотип подправила. Буду работать в дальнейшем.
Все супер
Ответный отзыв
Анимация
1 отзыв
$15/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга