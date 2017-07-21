Люблю делать красивые работы, постоянно развиваюсь, изучаю новые приемы и тенденции в веб дизайне. Стремлюсь к идеалу. :)

Главная страница сайта – 3000 руб.

Внутренние страницы сайта – 1000 руб.

От заказчика жду ТЗ. Если его нет, нужно будет заполнить мою форму брифа.

Далее согласовываем прототип.

Утверждаем макет.

Вношу правки при необходимости. (не более 3х правок)

На выходе psd файл.