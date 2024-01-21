Работаю на совесть .

Здравствуйте !

Меня зовут Ольга . Я -Ваш верный сотрудник и правая рука ! Помогу Вам в работе с текстами ,Сделаю это качественно и быстро .

Мои родные языки, которыми я владею в совершенстве -это украинский и русский.Также владею английским , немецким , французским , усовершенствую польский и литовский.Имею опыт в рерайтинге , переводах , наборе и редактировании текстов , также могу сделать озвучку текстов.Есть опыт в написании статей(ничего лишнего).

Работаю на результат и на совесть ,выполню заказы качественно и в срок с гарантией для Вас и по хорошей цене .

Буду рада сотрудничеству!