контент-менеджмент, - это то, что мне интересно

Более 10 лет работы в IТ-компании.

Опыт работы с: Bitrix, Wordpress, Рrestashop, Adobe Photoshop, пакета MS Office, Fine Reader, Adobe Acrobat, с остальными - найду общий язык, быстро учуть потому что работаю в этой сфере свыше 10 лет

Опыт работы с офисным оборудованием.

Набор текста вслепую

Что ж я делала :)

- загрузку и редактирование информации на сайтах;

-наполняла карточку товаров;

-обновляла цены на товары так же вела отчеты по наличии на складе товара;

- работала с графикой, редактировала и добавляла фото на сайт;

- размещала видео-контента.

Заполнение 3-х сайтов контентом с разной тематикой (интернет-магазин, новостной сайт, сайт с премьерами фильмов) карточки товара, обзорные статьи, рекламные баннера, акции, перевод на английский. Создание и ведение ютуб канала для салона красоты в ОАЭ.