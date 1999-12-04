Olha_huzun

Ольга Olha_huzun

 
24 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создаю графический дизайн

Меня зовут Ольга!

Дата рождения

12. 04. 1999 г.

Образование

Училась графическому дизайну.

Навыки

Умею работать в программах: Adobe illustrator и Adobe Photoshop.

Создаю:

  • баннеры;
  • дизайн визиток;
  • логотипы;
  • иллюстрации;
  • полиграфический дизайн.

Мои качества:

  • умею работать на результат;
  • креативно отношусь к работе;
  • сделаю качественно;
  • учту ваши пожелания.
Готова помочь с разработкой дизайна!
Illustrator
Портфолио