Создаю графический дизайн
Меня зовут Ольга!
Дата рождения
12. 04. 1999 г.
Образование
Училась графическому дизайну.
Навыки
Умею работать в программах: Adobe illustrator и Adobe Photoshop.
Создаю:
- баннеры;
- дизайн визиток;
- логотипы;
- иллюстрации;
- полиграфический дизайн.
Мои качества:
- умею работать на результат;
- креативно отношусь к работе;
- сделаю качественно;
- учту ваши пожелания.
Портфолио
- Ювелирная компания Jival40 просмотров
- Логотип для заведения Coctail bar max48 просмотров
- Монограмма из букв О и Н55 просмотров
- Монограмма39 просмотров
- Визитки24 просмотра
- Рыбалка & туризм19 просмотров
- Баннер для фирмы Instyle24 просмотра
- Домик в изомерии23 просмотра
- Поздравление с новым 2021 годом30 просмотров
- Волшебный посох25 просмотров
- Иллюстрация машины25 просмотров