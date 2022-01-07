Монтаж и создание видео. Текстовый контент.

Специалист в видео монтаже, монтирую в Gopro, Adobe редакторах, монтирую и создаю ролики на ютуб, веду свои каналы, социальные сети, промо. Примеры своих работ отправлю.

Текстовый контент - ведение блога, написание статей от тематических до любых вдохновляющих под целевую аудиторию, и совершения покупки определённого товара,услуги. Рерайт перифразирование текстов работа со сложной структурой. Тексты после переводов с других языков.

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