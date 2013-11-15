I WILL NOT MAKE ANY BORING ART! (c)
Первый закон рекламы - избегать конкретных обещаний и культивировать восхитительную неопределенность. ;)
Портфолио
- Обработка в стиле гранж1009 просмотров
- Рисунок: гипсовые уста 2332 просмотра
- Рисунок: гипсовый нос 22626 просмотров
- Рисунок: гипсовое ухо2452 просмотра
- Рисунок: гипсовый глаз3021 просмотр
- Рисунок: гипсовый нос3443 просмотра
- Рисунок: гипсовые уста393 просмотра
- Рисунок: розетка1126 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
11 лет назад
Оля быстро и качественно обработала фото, претензий нет, рекомендую как исполнителя
Ответный отзыв
Рекомендую!
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1 отзыв
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