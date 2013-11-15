Olichka_Kozak

Оля Olichka_Kozak

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
I WILL NOT MAKE ANY BORING ART! (c)

Первый закон рекламы - избегать конкретных обещаний и культивировать восхитительную неопределенность. ;)

Портфолио

Отзывы заказчиков

vero_ua
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Обработка 7-10 фотографий
Оля быстро и качественно обработала фото, претензий нет, рекомендую как исполнителя
Рекомендую!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
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