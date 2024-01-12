Виконую роботу якісно та швидко

Ласкаво прошу до мого акаунту!!

Великий досвід у виконанні замовленні, виконую все якісно та швидко. Гарантована універсальність 90-98%. Також вміло притримуюсь влучних фраз чи фразеологізмів. Чітко розуміюсь на орфографії. Вільно володію українського та російською мовами, що впливає на якісний переклад текстів та/чи їх озвучування. Маю базові знання англійської та польської мов. Маю великий досвід при передкладі текстів із фото та відео, та текстів мовою оригіналу. Буду рада нашій співпраці.