﻿Практикующий фотограф,со знанием иностранного языка Рада приветствовать вас! я практикующий фотограф со знанием немецкого языка(международный сертификат уровня В1)﻿﻿,готова предложить вам мои услуги по проведению прогулочных фотосессий, переводу небольших статей из интернета и учебной литературы с немецкого языка, а также написанию сценариев и созданию презентаций в программе Power Point.