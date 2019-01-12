Практикующий фотограф,со знанием иностранного языкаРада приветствовать вас! я практикующий фотограф со знанием немецкого языка(международный сертификат уровня В1),готова предложить вам мои услуги по проведению прогулочных фотосессий, переводу небольших статей из интернета и учебной литературы с немецкого языка, а также написанию сценариев и созданию презентаций в программе Power Point.
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Портфолио
- Душевные прогулочные и лав-стори фотосессии107 просмотров
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
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Фотосъемка
нет отзывов
$11/час
от $11от 3 дней
нет рейтинга