Копирайтер, корректор, контент-копирайтер и многое другое)

- написание текстов презентационного и рекламного характера, написание статей по ТЗ с учетом ключевых слов (LSI тексты);

- вычитка и корректура существующих текстов, рекламный объявлений;

- написание слоганов, текстов для баннеров, акций и рекламный компаний, сценариев для ТВ и радиороликов, event-мероприятий, рекламные и новостные статьи;

- описание товаров, email-рассылок, презентаций, постов в социальных сетях;

- изучение товара, его потребительских свойств и технических характеристик, поиск и анализ необходимой информации.