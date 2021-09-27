OlyaSafronova

Ольга Сафронова OlyaSafronovaOlyaSafronova
35 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов, лендинги, мобильные приложения, баннеры!
Здравствуйте! Я Ольга и я веб-дизайнер!
Живу в Минске! На Weblancer я новичок, но буду очень рада, новым заказам!
Сделаю для Вас интересный и классный дизайн сайта, интернет-магазина или landing page!
- С моей стороны, Вы получите готовую работу и начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои
продукты/услуги.
- Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы (Viber, WhatsApp,Telegram, Skype).
- Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но, если вам что-то не понравится, я буду вносить
- Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
- Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 15%.
Готова без проблем, обсудить все и по телефону, голосом! Созвонимся и всё, что Вы хотите, обсудим!
правки, пока вы не скажете: «Меня всё устраивает».
Контакты
Почта: [email protected]
Телефон: + 375-44-575-99-19 (Viber, WhatsApp,Telegram)
Я очень надеюсь на взаимопонимание !
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