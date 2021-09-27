OlyaSafronova

Дизайн сайтов, лендинги, мобильные приложения, баннеры!

Здравствуйте! Я Ольга и я веб-дизайнер!

Живу в Минске! На Weblancer я новичок, но буду очень рада, новым заказам!

Сделаю для Вас интересный и классный дизайн сайта, интернет-магазина или landing page!

С моей стороны, Вы получите готовую работу и начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы (Viber, WhatsApp,Telegram, Skype).

Готова без проблем, обсудить все и по телефону, голосом! Созвонимся и всё, что Вы хотите, обсудим! Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но, если вам что-то не понравится, я буду вносить

правки, пока вы не скажете: «Меня всё устраивает». Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 15%.

Контакты

Почта: [email protected]

Телефон: + 375-44-575-99-19 (Viber, WhatsApp,Telegram)

Портфолио

Я очень надеюсь на взаимопонимание !