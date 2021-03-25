Olya_melnikova

Владею навыками в графических редакторах Adobe Photoshop, Corel Draw.

На данный момент обучаюсь в университете на специальности "Реклама и связи с общественностью". Имеются специальные навыки: опыт в редактировании и обработке фотографий, составлении макетов полиграфической

продукции, знание английского языка на базовом уровне. Есть возможность выполнять задания в течение дня. Обладаю следующими качествами необходимыми в работе- ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, коммуникативность, обучаемость.