Freelance 2D_3D artist: \Maya\ ZBrush\ Substance Painter\ Marmoset\ Marvelous Designer\ Keyshot\ Photoshop\ UVlayout\ TopoGun\

Приветствую! Меня зовут Павел.Образование: Высшее xудожественноеДеятельность: 3D-2D Моделирование и Визуализация, Текстурирование, Рендер и Анимация.Основные программы использую: \Maya\ ZBrush\ Substance Painter\ Marvelous\Marmoset\ KeyShot\ Photoshop\ UVlayout\ Unity\ Meshroom\Интересны как разовые работы так и долгосрочные проекты,работа в команде, офис.Легко работаю в разных стиляхИмею опыт сотрудничества в компаниях игровой индустрии.

Резюме GameDev: https://gamedev.ru/job/forum/?id=249427 Skype: ompaul8

Email: [email protected]

Всегда рад сотрудничать.

Портфолио: https://www.artstation.com/artist/ompaul

https://sketchfab.com/ompaul

Как я предпочитаю работать:

1) предоплата 50% от оговорённой суммы заказа2) окончательную работу выдаю на руки после полной оплаты заказа3) правки, которые не были оговорены в ТЗ - за дополнительную плату4) проект NDA - дополнительная плата 20% от стоимости заказа.5) работаю с заказами от 500гр.

Оплата:

1) Карта MasterCard

2) Переводы доступные в Украине

С уважением,

Павел