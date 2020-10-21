Приветствую! Меня зовут Павел.Образование: Высшее xудожественноеДеятельность: 3D-2D Моделирование и Визуализация, Текстурирование, Рендер и Анимация.Основные программы использую: \Maya\ ZBrush\ Substance Painter\ Marvelous\Marmoset\ KeyShot\ Photoshop\ UVlayout\ Unity\ Meshroom\Интересны как разовые работы так и долгосрочные проекты,работа в команде, офис.Легко работаю в разных стиляхИмею опыт сотрудничества в компаниях игровой индустрии.
Резюме GameDev: https://gamedev.ru/job/forum/?id=249427 Skype: ompaul8
Email: [email protected]
Всегда рад сотрудничать.
Портфолио: https://www.artstation.com/artist/ompaul
Как я предпочитаю работать:
1) предоплата 50% от оговорённой суммы заказа2) окончательную работу выдаю на руки после полной оплаты заказа3) правки, которые не были оговорены в ТЗ - за дополнительную плату4) проект NDA - дополнительная плата 20% от стоимости заказа.5) работаю с заказами от 500гр.
Оплата:
1) Карта MasterCard
2) Переводы доступные в Украине
С уважением,
Павел