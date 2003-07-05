Фронтенд-разработчик

Осторожно, качественная верстка: сайты, лендинги. Пока одни обещают, я делаю

Привет!



Меня зовут Николай и я фронтенд-разработчик из Москвы. Мне 19 лет, занимаюсь версткой уже больше 3 лет. Вам нужен классный сайт, продающий лендинг и у вас уже есть макет? Я сверстаю его для вас в нужные вам сроки, удовлетворяя всем вашим потребностям.

Работаю без предоплаты

Вы платите только за результат. Как только верстка сайта удовлетворит все ваши потребности и вы внесете все нужные правки и получите не посредственный результат а конфетку, только тогда моя работа будет завершена!

Ах, да! Все правки бесплатные!



Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Оплата



Выставляю счет в российских рублях. Оплатить можно картой