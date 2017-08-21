Omikronus

Евгений Семёнов Omikronus

 
26 летКазахстан/Павлодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстальщик

Коротко обо мне и моих навыках.

Я студент, занимаюсь фронтендом около года. Верстаю адаптивные кроссбраузерные веб-страницы.

Могу, умею и практикую: HTML, CSS, jQuery+JS (на среднем уровне), Bootstrap.

В работе использую: сборщик проектов GULP и препроцессор SASS.

К решению задач подхожу ответсвенно и стараюсь идти на встречу к заказчику.

Здесь вы найдете специально составленное ТЗ, которое предоставляет максимум необходимой информации.

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQuerySASSGulp
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Отзывы заказчиков
ravlex
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$10
3 балла
6 лет назад
Нужна верстка элементов
Евгений пообещал выполнить работу за один день. На протяжении 4 дней он пытался сдавать недоделанную работу так как не мог доделать её до конца. После этого он вовсе пропал и перестал отвечать. Человек безответственный.