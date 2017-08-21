Верстальщик
Коротко обо мне и моих навыках.
Я студент, занимаюсь фронтендом около года. Верстаю адаптивные кроссбраузерные веб-страницы.
Могу, умею и практикую: HTML, CSS, jQuery+JS (на среднем уровне), Bootstrap.
В работе использую: сборщик проектов GULP и препроцессор SASS.
К решению задач подхожу ответсвенно и стараюсь идти на встречу к заказчику.
Здесь вы найдете специально составленное ТЗ, которое предоставляет максимум необходимой информации.
Портфолио
- Статичный многостроничник.105 просмотров
- Лендинг #2130 просмотров
- Лендинг118 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
3 балла
6 лет назад
Евгений пообещал выполнить работу за один день. На протяжении 4 дней он пытался сдавать недоделанную работу так как не мог доделать её до конца. После этого он вовсе пропал и перестал отвечать. Человек безответственный.