Написание текстов любого формата.

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Некоторых напугает мой малый возраст, но я в нём вижу преимущества. Работа способность выше, идеи свежее. Для меня важно качество моей работы,поэтому я смотрю на готовый результат не только как работник, но и как

работодатель.

Гарантирую качество работы и выполнение её в поставленный срок, прислушаюсь ко всем пожеланием и воплощу их в жизнь.

P.s. Я изучаю психологию, поэтому знаю как можно завлечь человека текстом