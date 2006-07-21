Смирнова Анастасия OnastasiaOnastasia
17 летРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Написание текстов любого формата.
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Некоторых напугает мой малый возраст, но я в нём вижу преимущества. Работа способность выше, идеи свежее. Для меня важно качество моей работы,поэтому я смотрю на готовый результат не только как работник, но и как
работодатель.
Гарантирую качество работы и выполнение её в поставленный срок, прислушаюсь ко всем пожеланием и воплощу их в жизнь.
P.s. Я изучаю психологию, поэтому знаю как можно завлечь человека текстом
Я против войны в Украине!