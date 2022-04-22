Разработка, исправление, отрисовка по вашим эскизам Логотипов и иллюстраций в векторе

Добрый день, Меня зовут Максим. Я занимаюсь разработкой логотипов и в целом векторной графикой, работаю в программе Adobe Illustrator.

-Разработка логотипа с дальнейшим редактированием по Вашим желаниям даже после сдачи и оплаты проекта

-Фавикон для сайта и приложения

-Визуализация логотипа

-Отрисовка Иллюстраций

-Внимательное и деликатное отношение к заказчику.

Всегда на связи здесь, либо почта [email protected]

Всем добра и удачи!