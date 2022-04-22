Разработка, исправление, отрисовка по вашим эскизам Логотипов и иллюстраций в векторе
Добрый день, Меня зовут Максим. Я занимаюсь разработкой логотипов и в целом векторной графикой, работаю в программе Adobe Illustrator.
-Разработка логотипа с дальнейшим редактированием по Вашим желаниям даже после сдачи и оплаты проекта
-Фавикон для сайта и приложения
-Визуализация логотипа
-Отрисовка Иллюстраций
-Внимательное и деликатное отношение к заказчику.
Всегда на связи здесь, либо почта [email protected]
Всем добра и удачи!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для салона свадебных платьев43 просмотра
- 3D иллюстрация38 просмотров
- Логотип для футбольной команды38 просмотров
- Логотип для торгово-промышленной компании132 просмотра
- Логотип для кофейни36 просмотров
- Логотип29 просмотров
- Логотип для игровых серверов "Legends"37 просмотров
- Логотип для компании "Пицца Фабрика"47 просмотров
- Rings Презентация30 просмотров
- Презентация Логотипа33 просмотра
- Логотип для кондитерской Pro Tort31 просмотр
- Лого для "Wolf and Moon"51 просмотр
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от 3 дней
нет рейтинга