OneRealm

Надежда OneRealm

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Главное - это соблюдение сроков и качество работы!

Надежда Донец

Е-mail:[email protected]

skype: simpat9jka

О себе:

  • Уверенный пользователь ПК

  • Знание офисных программ MS Office, навыки работы с электронной почтой, Adobe Photoshop

  • Активный пользователь соц. сетей

  • Владение русским и украинским языком

  • Быстрый поиск и обработка информации

  • Наполнение и правка товаров интернет-магазина

  • Настройка фильтров

  • Обработка фото различной сложности;

  • Реставрация старых фото

  • Создание визиток, приглашений, открыток, банеров, инфографика

  • Услуги по сбору баз данных.

  • Правки и наполнение сайтов WordPress, Joomla, MODX, OpenCart, WooCommerce.

Отзывы о работе и полное портфолио:

https://donets-nadezhda.ru/

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Отзывы заказчиков

gusy83
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Оформить 7 статей картинками и блоками внимания
WordPress
Заказ выполнен хорошо и очень быстро, все пункты задания соблюдены.
Спасибо за интересный заказ, была рада с вами сотрудничать, обращайтесь!
Ответный отзыв