Главное - это соблюдение сроков и качество работы!
Надежда Донец
Е-mail:[email protected]
skype: simpat9jka
О себе:
Уверенный пользователь ПК
Знание офисных программ MS Office, навыки работы с электронной почтой, Adobe Photoshop
Активный пользователь соц. сетей
Владение русским и украинским языком
Быстрый поиск и обработка информации
Наполнение и правка товаров интернет-магазина
Настройка фильтров
Обработка фото различной сложности;
Реставрация старых фото
Создание визиток, приглашений, открыток, банеров, инфографика
Услуги по сбору баз данных.
Правки и наполнение сайтов WordPress, Joomla, MODX, OpenCart, WooCommerce.
Отзывы о работе и полное портфолио:
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Добавление садовой мебели Cs-cart135 просмотров
- Добавление спортивных товаров Cs-cart131 просмотр
- Добавление климатического оборудования WordPress123 просмотра
- Перенос контента131 просмотр
- Наполнение сайта126 просмотров
- Создание инфографики95 просмотров
- Наполнение сайта96 просмотров
- Ретушь100 просмотров
- Ретушь, цветокоррекция84 просмотра
- Ретушь фото85 просмотров
- Обработка фото88 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Заказ выполнен хорошо и очень быстро, все пункты задания соблюдены.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ, была рада с вами сотрудничать, обращайтесь!