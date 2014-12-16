Onis

Василий Onis

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Навыки:

  • Front-end - задачи любой сложности на чистом Javascript, DOM, jQuery, Ajax, websocket, HTML5, CSS3.
  • Back-end - php, javascript(node.js).
  • Базы данных - sql(mysql), nosql (mongodb,coutchdb,redis). Хороший уровень знаний языка SQL, принципов работы СУБД MySQL с возможностью оптимизации структуры и запросов. Также оптимизация nosql решений.
  • Понимание и опыт работы с распределенными системами, системами распределенных вычислений
  • Оптимизация производительности сайтов
  • Умение разобраться в чужом коде
  • Отличное понимание средств и методов функционирования веб-ресурсов
Могу предложить услуги:

  • Разработка и модификация независимых PHP-скриптов / node.js кодов
  • Реализация различного уровня доработок сайтов на СMS bitrix
  • Взаимодействие с сервисами онлайн-оплаты
  • Доработка или реализация с нуля JavaScript-галерей, слайдеров и прочей анимации
  • Доработка или реализация онлайн-калькуляторов
  • Разработка или оптимизация структуры БД
  • Оптимизация SQL-запросов для СУБД MySQL

Отзывы заказчиков

webmanki
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва(-3)
$10
10 баллов
10 лет назад
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Сделал работу быстро и качественно. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Оплатил 30% от выполненной работы
Ответный отзыв
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