Навыки:
- Front-end - задачи любой сложности на чистом Javascript, DOM, jQuery, Ajax, websocket, HTML5, CSS3.
- Back-end - php, javascript(node.js).
- Базы данных - sql(mysql), nosql (mongodb,coutchdb,redis). Хороший уровень знаний языка SQL, принципов работы СУБД MySQL с возможностью оптимизации структуры и запросов. Также оптимизация nosql решений.
- Понимание и опыт работы с распределенными системами, системами распределенных вычислений
- Оптимизация производительности сайтов
- Умение разобраться в чужом коде
- Отличное понимание средств и методов функционирования веб-ресурсов
- Разработка и модификация независимых PHP-скриптов / node.js кодов
- Реализация различного уровня доработок сайтов на СMS bitrix
- Взаимодействие с сервисами онлайн-оплаты
- Доработка или реализация с нуля JavaScript-галерей, слайдеров и прочей анимации
- Доработка или реализация онлайн-калькуляторов
- Разработка или оптимизация структуры БД
- Оптимизация SQL-запросов для СУБД MySQL
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделал работу быстро и качественно. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Оплатил 30% от выполненной работы
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