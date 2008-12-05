Onix2705

Оксана Шураева Onix2705

 
NaN летУкраина/Винница
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Высшее образование. Специальность: филолог, преподаватель, переводчик (aнглийский язык ). C удовольствием выполню переводы с Англ. на Рус. Тематика различная - перевод новостей, экономика, литература, музыка, история и т.д. Есть опыт работы контент-менеджером, так же занимаюсь рерайтом и копирайтом. Ответственность, грамотность, свободный доступ в интернет. Буду рада сотрудничеству!

Отзывы заказчиков
Ingrida
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
$2
10 баллов
15 лет назад
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