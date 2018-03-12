OnlyFreeLance

CEO/SMM/KR

Имеется опыт в SMM типа :суши/свадебные ателье/пиццерия/прокат авто/ремонт авто/ диагностика авто/плазменная резка металлов/горячее цинкование/игрушки/промсварка/фитнесс/продажа мобильных телефонов/техника и т.д.

Опыт настройки и ведения акков на поиске (РСЯ/КМС) + акки в КР google adwords/Яндекс директ

Сбор СЯ (семантического ядра (ручная/KK)) и его кластеризация по группам +ведение под тренд ниши на данный момент, подбор минус слов, работа с настройкой и отслеживанием путём использования "счётчиков" ЯМ/ГА.

СЕО продвижение небольших сайтов (не многостраничных 600+) полный анализ на момент поступления/совместная разработка стратегии продвижении по средствам использования инструментов + согласование СЯ, закупка внешних ссылок, размещение постов на близки по тематике форумах.

В данный момент есть примерно 1-1.5 часа в сутки, которые могу уделить предложенному проекту за договорную плату.