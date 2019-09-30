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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Супер , рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, быстро отвечает, внятно, было приятно сотрудничать :)
$7
10 баллов
4 года назад
С Денисом было приятно работать, учел пожелания, внес несколько правок, оперативно реагировал на сообщения и работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Образцовый клиент, быстро отвечал и проверял работы, все объяснил и скинул примеры, было очень приятно с вами сотрудничать :)