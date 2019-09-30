OnlyGoroshek

Денис Млодзяновский OnlyGoroshek

 
21 годУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Моя цель

Молодой графический дизайнер с желанием работать и усовершенствовать свои навыки.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Seavaev
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать лого
Супер , рекомендую!
Хороший заказчик, быстро отвечает, внятно, было приятно сотрудничать :)
Ответный отзыв
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Отрисовка и создание простых логотипов в векторе
С Денисом было приятно работать, учел пожелания, внес несколько правок, оперативно реагировал на сообщения и работа выполнена качественно и в срок.
Образцовый клиент, быстро отвечал и проверял работы, все объяснил и скинул примеры, было очень приятно с вами сотрудничать :)
Ответный отзыв