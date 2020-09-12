Onnabugeisia

Любую работу нужно делать аккуратно, а главное - с любовью!

Копирайтер, рерайтер с шестилетним опытом работы. Пишу для души и от души. Психолог по образованию (магистр). Начинала с написания отзывов о товарах и книгах, работала через биржу Etxt и с небольшим редакторским агентством. Много читаю, что позволяет мне постоянно пополнять словарный запас и поддерживать "форму". Увлекаюсь написанием считающих таблиц разного назначения.

Ответственно подхожу к выполнению взятых на себя обязательств. С уважением отношусь к заказчикам и коллегам, к их времени и труду. Ищу заказчика для постоянного плодотворного и обоюдно приятного сотрудничества.