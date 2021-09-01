Orangebluered

Иллюстрации

Добрый день) я начинающий фрилансер в области художественных иллюстраций, однако художником работаю давно. Начался мой путь работы с иллюстрациями ещё в художественном колледже, тогда я работала исключительно на бумаге (иллюстрировала небольшие книги, рассказы). На данный момент рисую на компьютере, в основном стилизованные работы. Программы в которых я работаю: Adobe photoshop, Adobe illustrator, artflow.