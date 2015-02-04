Orarifish

Лидия Orarifish

 
35 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Кроссбраузерная и валидная HTML- верстка.

1. HTML5, CSS3, jQuery. Подключение  различных скриптов, галереи, анимации и пр.  

2. Верстка страниц из предоставленных графических макетов

3. CMS Joomla

4. Особенности верстки под браузеры IE8+, Firefox, Opera, Safari и Google Chrome

5. Кроссбраузерность, адаптивность, отзывчивость, семантичность верстки

6. Портфолио вышлю по запросу.

HTMLJoomlajQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
advisor
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$57
9 баллов
8 лет назад
Верстка проекта - 6 страниц
Лидия быстро учится. Все правки мгновенно делаются. Спасибо!
Интересный заказчик, оплата сразу по исполнению..советую и рекомендую.
Ответный отзыв
semakinaiv
Илона 
57 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Поправить шаблон для Joomla
Лидия сделала все быстро и так как требовалось, никуда не исчезала. Даже дала небольшую консультацию. Рекомендую как грамотного специалиста-верстальщика.
Честный заказчик. Приятно было работать. Оплата мгновенная. Советую всем.
Ответный отзыв
VPN2
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$46
10 баллов
8 лет назад
Верстка шаблона под джумлу
Рекомендую! Профессионал своего дела.
Приятный заказчик, не придирчив, было приятно с ним работать!
Ответный отзыв
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга
Все сделано
Спасибо Дмитрию за интересный заказ! Работа была динамичной, Дмитрий знает, что ему нужно, предоставляет все материалы и оплата без промедления.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга