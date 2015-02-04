Кроссбраузерная и валидная HTML- верстка.
1. HTML5, CSS3, jQuery. Подключение различных скриптов, галереи, анимации и пр.
2. Верстка страниц из предоставленных графических макетов
3. CMS Joomla
4. Особенности верстки под браузеры IE8+, Firefox, Opera, Safari и Google Chrome
5. Кроссбраузерность, адаптивность, отзывчивость, семантичность верстки
6. Портфолио вышлю по запросу.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$57
9 баллов
8 лет назад
Лидия быстро учится. Все правки мгновенно делаются. Спасибо!
Ответный отзыв
Интересный заказчик, оплата сразу по исполнению..советую и рекомендую.
$8
10 баллов
8 лет назад
Лидия сделала все быстро и так как требовалось, никуда не исчезала. Даже дала небольшую консультацию. Рекомендую как грамотного специалиста-верстальщика.
Ответный отзыв
Честный заказчик. Приятно было работать. Оплата мгновенная. Советую всем.
$46
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую! Профессионал своего дела.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, не придирчив, было приятно с ним работать!
$15
9 баллов
9 лет назад
Все сделано
Ответный отзыв
Спасибо Дмитрию за интересный заказ! Работа была динамичной, Дмитрий знает, что ему нужно, предоставляет все материалы и оплата без промедления.
HTML-верстка
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга