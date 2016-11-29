Веб-дизайнер Светлана Любимова - дизайн landing page, дизайн корпоративных сайтов, презентации, логотипы.

Добрый день!

Специализируюсь на разработке продающего дизайна лендингов и сайтов-визиток (только дизайн, без вёрстки, результат работы отдаю в виде psd-файлов). Но кроме сайтов, выполняю и дизайн другого плана (презентации, баннеры, логотипы и прочее). Обращайтесь!

Мой сайт-портфолио:

http://zakazat.landengi.ru/

Портфолио с работами по другим специализациям в дизайне:

https://freelance.ru/Lubimova