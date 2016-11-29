Веб-дизайнер Светлана Любимова - дизайн landing page, дизайн корпоративных сайтов, презентации, логотипы.
Добрый день!
Специализируюсь на разработке продающего дизайна лендингов и сайтов-визиток (только дизайн, без вёрстки, результат работы отдаю в виде psd-файлов). Но кроме сайтов, выполняю и дизайн другого плана (презентации, баннеры, логотипы и прочее). Обращайтесь!
Мой сайт-портфолио:
Портфолио с работами по другим специализациям в дизайне:
Портфолио
- Лендинг по пошиву авточехлов319 просмотров
Дизайн сайтов
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$10/час
от $20от 2 дней
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