Designer/Ui/Ux

Моя дизайнерська кар'єра розпочалася у 2021 році. Займалася дизайном портфоліо, презентацій, оформленням постів для соціальних мереж. Створювала дизайн сайту, дизайн програми, дизайн інтерфейсу. Здобула сертифікат про проходження курсів Google UX Design. Щоб показати кілька проектів моєї роботи, я можу дати посилання на сайт з моїм резюме https://viktoriia-orlova-designer.my.canva.site/. Я використовую Adobe XD, Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop як основне програмне забезпечення для дизайну.

Маю такі робочі навички:

- Створення варфреймів та низькоякісних прототипів

- Створення високоякісних дизайнів та прототипів у Figma

- Чуйний веб-дизайн в Adobe XD

-Початок процесу проектування UX: співпереживання, визначення та генерування ідей

-Основи дизайну досвіду користувача (UX)

-Проведення UX-дослідження та тестування ранніх концепцій

-Розробка користувальницького досвіду для соціального блага та підготовка до роботи

- вивчення конкурентного ринку, конкурентний аудит

Працюю в таких програмах:

-Figma

-AdobeXD

-Adobe Illustrator

-Adobe Photoshop

Я готова розвивати свої навички у нових цікавих проектах з користю для вас та ваших користувачів.

Прохання не турбувати та не витрачати мій час користувачів з РФ.

А так я дуже дружня) Буду рада допомогти)