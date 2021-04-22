Веб-дизайнер, который сделает для тебя продающий сайт 👩🏻🎨

Привет! Меня зовут Диана, мне 20 лет и я счастлива, потому что я занимаюсь любимым делом и получаю за его деньги Спустя несколько провальных попыток, несколько лет поисков себя, уход из Универа и вжух! Я успешный веб-дизайнер, который радует своих клиентов и создаёт для них то, что они видятИ для вас я тоже могу создать именно тот сайт, который вы хотите :)

Мое портфолио можете посмотреть тут:

https://www.behance.net/dianaorshulyak

Также для связи: Telegram @dsergeevaa

Почта: [email protected]