Веб-дизайнер, который сделает для тебя продающий сайт 👩🏻🎨
Привет! Меня зовут Диана, мне 20 лет и я счастлива, потому что я занимаюсь любимым делом и получаю за его деньги Спустя несколько провальных попыток, несколько лет поисков себя, уход из Универа и вжух! Я успешный веб-дизайнер, который радует своих клиентов и создаёт для них то, что они видятИ для вас я тоже могу создать именно тот сайт, который вы хотите :)
Мое портфолио можете посмотреть тут:
https://www.behance.net/dianaorshulyak
Также для связи: Telegram @dsergeevaa
Почта: [email protected]