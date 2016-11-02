OshLance

Алексей OshLance

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Разработка сайтов на основе CMS, Электронная коммерция (интернет магазины), Промо-проекты, Создание баз данных в Интернете, Дизайнерские решения, поддержка Ваших имеющихся проектов, доработка существующих сайтов, Внедрение системы управления содержанием в Ваш старый сайт. реклама в Интернете (продвижение сайтов)

Создание базы данных
Портфолио
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Веб-программирование
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от $50
от 1 дня
#4828
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6633