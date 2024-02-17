рерайтер

Талановитий рерайтер з багаторічним досвідом в написанні текстів та рерайтингу на українській та російській мовах. Мета полягає в пошуку нових можливостей для застосування своїх навичок та знань для написання текстів для пошукових систем.

Ключові навички та освіта:

- Досвід рерайтингу та написання текстів тривалістю 2 років.

- Високий рівень володіння українською та російською мовами.

- Великий досвід у використанні ключових слів та оптимізації текстів для пошукових систем.

- Багаторічний досвід роботи з різними тематиками, включаючи технології, маркетинг, медицину та подорожі.

- Знання та використання інструментів SEO для підвищення видимості текстів у пошукових системах.

Досвід роботи:

Незалежний рерайтер

- Написання та рерайтинг текстів на українській та англійській мовах з різних тематик.

- Оптимізація текстів для пошукових систем з використанням ключових слів та інструментів SEO.

- Залучення до проектів з управлінням контентом та розробки веб-сайтів для покращення видимості та збільшення трафіку.