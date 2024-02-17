Талановитий рерайтер з багаторічним досвідом в написанні текстів та рерайтингу на українській та російській мовах. Мета полягає в пошуку нових можливостей для застосування своїх навичок та знань для написання текстів для пошукових систем.
Ключові навички та освіта:
- Досвід рерайтингу та написання текстів тривалістю 2 років.
- Високий рівень володіння українською та російською мовами.
- Великий досвід у використанні ключових слів та оптимізації текстів для пошукових систем.
- Багаторічний досвід роботи з різними тематиками, включаючи технології, маркетинг, медицину та подорожі.
- Знання та використання інструментів SEO для підвищення видимості текстів у пошукових системах.
Досвід роботи:
Незалежний рерайтер
- Написання та рерайтинг текстів на українській та англійській мовах з різних тематик.
- Оптимізація текстів для пошукових систем з використанням ключових слів та інструментів SEO.
- Залучення до проектів з управлінням контентом та розробки веб-сайтів для покращення видимості та збільшення трафіку.