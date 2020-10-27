Outsourcing

Валерия Outsourcing

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Аутсорсинг Бухгалтерский и ИТ

Полное бухгалтерское сопровождение малого и среднего бизнеса

— обработка первичныхдокументов,—начисление заработнойплаты,—кадровый учет,—формирование финансовыхрезультатов,—составление налоговойотчетности,—оформление налоговыхрегистров,—оформление платежныхдокументов на уплату налогов и страховых

взносов,—сдача отчетности поТКС

Полное ИТ - сопровождение Бизнеса:

  • Ремонт компьютеров, ноутбуков
  • Администрирование локальной сети (роутеры, коммутаторы,

    VPN)

  • Настройка электронной почты, Интернета
  • Администрирование серверов (1C, Домен, Файловый, Web, CRM)
  • Настройка резервного копирования информации
  • Настройка и подключение IP-телефонии, телефонии
  • Настройка и подключение оргтехники (принтеры,

    • МФУ)

  • Внедрение лучших практик, ИТ решений, сервисов
  • Обслуживание видеонаблюдения
  • Взаимодействие с поставщиками ИТ-услуг, связи и

    • оборудования

  • Аутсорсинг печати (покопийное обслуживание)
  • Заправка картриджей
  • Ремонт принтеров и МФУ