Outsourcing

Аутсорсинг Бухгалтерский и ИТ
Полное бухгалтерское сопровождение малого и среднего бизнеса
— обработка первичныхдокументов,—начисление заработнойплаты,—кадровый учет,—формирование финансовыхрезультатов,—составление налоговойотчетности,—оформление налоговыхрегистров,—оформление платежныхдокументов на уплату налогов и страховых
взносов,—сдача отчетности поТКС
Полное ИТ - сопровождение Бизнеса:
- Ремонт компьютеров, ноутбуков
- Администрирование локальной сети (роутеры, коммутаторы,
VPN)
- Настройка электронной почты, Интернета
- Администрирование серверов (1C, Домен, Файловый, Web, CRM)
- Настройка резервного копирования информации
- Настройка и подключение IP-телефонии, телефонии
- Настройка и подключение оргтехники (принтеры,
- Внедрение лучших практик, ИТ решений, сервисов
- Обслуживание видеонаблюдения
- Взаимодействие с поставщиками ИТ-услуг, связи и
- Аутсорсинг печати (покопийное обслуживание)
- Заправка картриджей
- Ремонт принтеров и МФУ
МФУ)
оборудования
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