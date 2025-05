Парень - дизайнер с именем Тёма

Всем привет!

Зовут меня, как вы уже поняли, Артём. Полных 25 лет, на данный момент живу в Краснодаре, родом из прекрасного полуострова Крым. В свободное от работы время, либо езжу полюбоваться красотами Крыма, либо батонюсь (от слова батон) на диване с джойстиком в руках. Любимые компуктерные игры The Last of Us, Sekiro: Shadow Die twice и God of War (кто тоже домосед поймёт). Очень нравиться воплощать замыслы заказчиков в стильный, современный и лаконичный дизайн.

Если взялся за проект - доведу его до идеала, поэтому полностью открыт к правкам, моя первостепенная цель довольный заказчик. В портфолио на данный момент не густо, но в ближайшее время мы с вами это исправим(я уверен).

Прайс

То что касается монет.

Так как в приличном обществе не обсуждаются такие интимные темы, предпочитаю всё обговаривать лично.

Есть фиксированный прайс, который подвергнется каким либо изменения, только если проект будет слишком экзотичным. Сам прайс сообщаю в личной переписке.

До встречи на просторах интернета :)