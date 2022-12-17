Front-end Developer

➤ Всём привет,

Меня зовут Мухаммед имею очень хорошие знание в веб разработке, глубокое понимание работы веб сайтов и взаимодействие их с сервером, полное понимание работы CMS систем и ее возможности, уделяю большое внимание мелким деталям, которым другие относятся не серьезно , если понимаю что можно что то улучшить то делаю это!

Правильный веб сайт это сайт в коде которого копаются только для добавление нового функционала, а не для исправления багов и ошибок.

✔ Умения и навыки:

HTML, CSS :

БЭМ методология

Адаптивная верстка

Анимация и слайдеры

FlexBox

Grid

Sass | Scss

React

Redux

Vue

JQuery

Gulp

WordPress

1C-Битрикс

✚ Плюсы работы со мной:

считаю работу не законченной пока сам не буду доволен результатом,

любые изменения ТЗ от заказчика в ходе работы,

после работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.

☎ Контактные данные:

Telegram: @writeover

E-mail: [email protected]

₽ Оплата:

Qiwi +79285133974

Tinkoff Банк 4377 7237 6344 6998