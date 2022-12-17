Front-end Developer
➤ Всём привет,Меня зовут Мухаммед имею очень хорошие знание в веб разработке, глубокое понимание работы веб сайтов и взаимодействие их с сервером, полное понимание работы CMS систем и ее возможности, уделяю большое внимание мелким деталям, которым другие относятся не серьезно , если понимаю что можно что то улучшить то делаю это!
Правильный веб сайт это сайт в коде которого копаются только для добавление нового функционала, а не для исправления багов и ошибок.
✔ Умения и навыки:
HTML, CSS :
- БЭМ методология
- Адаптивная верстка
- Анимация и слайдеры
- FlexBox
- Grid
- Sass | Scss
- React
- Redux
- Vue
- JQuery
- Gulp
- WordPress
- 1C-Битрикс
✚ Плюсы работы со мной:
считаю работу не законченной пока сам не буду доволен результатом,
любые изменения ТЗ от заказчика в ходе работы,
после работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.
☎ Контактные данные:
Telegram: @writeover
E-mail: [email protected]
₽ Оплата:
- Qiwi +79285133974
- Tinkoff Банк 4377 7237 6344 6998
- Счет на Weblancer
Я против войны в Украине!