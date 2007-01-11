Я представляю группу разработчиков, занимающихся удаленным программированием в разных сферах. Все разработчики команды имеют высшее образование и существенный опыт работы (основная масса закончила Факультет Прикладной Математики и Информатики Белорусского Государственного Университета), а также сертифкаты Brainbench, Oracle, Sun и т.д. Наши области деятельности:

1. Двухзвенные информационные системы с использованием любых широко распространенных реляционных СУБД, а также объекто-ориентированной СУБД "Cache", основные используемые RAD - Borland C++ Builder и Borland Delphi, также возможна разработка на Visual C++, Java (Borland Java Builder).

2. Многозвенные информационные системы с использованием технологий, перечисленных в пункте 1. Основная технология построения распределенных систем - CORBA в чистом виде, приоритетный сервер приложений - Borland Application Server / Visibroker Edition (по желанию заказчика может быть использован любой другой распространенный сервер), основной язык разработки - С++. Также возможна разработка с помощью технологий COM и J2EE.

3. Web - программирование с использованием широкого спектра технологий, таких как DHTML (HTML + JavaScript + CSS), ASP, PHP, CGI. Основные используемые СУБД для этой категории - MySQL и Oracle. По желанию разработчика могут быть использованы современные средства для разработки дизайна (Flash, Cult3D), а также системы управления контекстом (CMS), такие как Mambo и другие.

4. Разработка локального и сетевого программного обеспечения (обычные программы, утилиты, скринсейверы и т.д.), языки разработки - C++, Pascal (Delphi), Assembler, Java, Visual Basic, платформа - WinNT.

5. Проектирование информационных систем различного назначения с использованием Rational Rose (UML). Обычно является одним из этапов разработки задач по пунктам 1 и 2, но может быть и отдельным заказом.