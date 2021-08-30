Ovladyseva

Создание сайта| создание логотипа | начинающий маркетолог

Создаю одностраничные сайты на сервисе Tilda (начинающий специалист). Пришла курс « Сайт с нуля» и «Маркетолог» в академии PROFREEWORK ( имеется сертификат). Работала ранее бухгалтером и специалистом по работе с клиентами в банке. Ушла в декрет-решила освоить новую профессию. Учусь и развиваюсь. Готова выполнять тестовые задания. К критике отношусь спокойно . Неконфликтный человек, с хорошим чувством юмора . Иметь опыт работы в продажах ( холодные и тёплые звонки в системе Bitrix).