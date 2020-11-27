Oxana_Dotsenko

Работаю ответственно и в срок используя BIM проектирования. Воплощаю пожелания и мечты заказчика в реальных интерьерах и планировках.

Я дизайнер интерьеров со стажем более 3 лет. Занимаюсь проектами любой сложности и площади. Очень ответственно и скрупулёзно подхожу к работе. Одной из особенностей моей работы является построение интерьеров в BIM (воссоздание 3д модели помещений со всеми малейшими деталями), а также подготовка 2Д коллажей для проработки стилистического решения и подбора оборудования перед заказом визуализации. Что я могу Вам предложить:1. выезд на замеры с предоставлением планов, разрезов помещения и подробных фотофиксаций.2. разработка эскизного проекта (разработка планировки). Она включает в себя обмерный план + план демонтажа перегородок + план монтажный + план расстановки мебели + 3д аксонометрии помещений. В подарок план расстановки сантехнического оборудования. 3. Разработка полного комплекта дизайн-проекта.4. Авторский надзор5. Комплектация проекта и сводные таблицы закупаемого оборудования и декора.Работаю в программе revit, adobe phtoshop.

Закончила магистратуру ПГАСА на архитектурном факультете (АБС).

Ознакомиться с моими проектами можете перейдя по ссылке в портфолио https://www.behance.net/Oxiponomar5bd6