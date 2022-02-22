Продающий, уникальный сайт для вашего бизнеса.

Привет! Меня зовут Оксана, я веб-дизайнер сайтов на Тильда. Создаю не просто сайт а идеального продавца вашего бизнеса.

Разрабатываю все виды сайтов, идеально подходящих для продвижения любого бизнеса или вашей личности как бренда: - Лендинги;

- Корпоративные сайты;

- Интернет-магазины;

- Сайт-визитка

- Оформление гайдов, чек-листов и пр.

До того как прийти на фриланс, 7 лет работала HR specialist в кадровом агентстве. Работа в режиме многозадачности и дала мне возможность быстро ориентироваться и вникать в новые проекты.

Этапы работы:: знакомство, заполнение брифа, обсуждение реализации, составление ТЗ, на основе которого определяются сроки и стоимость проекта, правки.

Как я работаю: анализирую ЦА, анализирую конкурентов, создаю прототип сайта, отрисовываю дизайн в Figme. Каждый блок сайта детально прорабатывается, все «черновые» работы согласовываются с заказчиком.

Запуск сайта: после отрисовки и утверждения заказчиком, сайт переносится на платформу Tilda и адаптируется под все мобильные устройства. Теперь сайт передаётся заказчику и отправляется покорять мир и вашу целевую аудиторию.

Почему я?

Я пунктуальна и ответственна, что позволяет мне соблюдать дедлайны при работе над сайтами.С клиентами выстраиваю доверительные отношения, в создании сайтов это помогает быть с клиентами на одной волне

Связаться со мной: [email protected]

Инстаграм @oksanaa.gerner

VK https://vk.com/gerner.oksana

WhatsApp https://wa.me/79031047277