Frontend Developer

Я фронтенд-разработчик с опытом разработки на реальных проектах, параллельно получаю специальность инженер-программист в БНТУ.

Интересуюсь техникой, люблю активный отдых, предпочитаю порядок во всем. Моими сильными качествами являются альтруизм и отзывчивость. Желаю однажды поучаствовать в хакатоне с будущей командой.

Пишу на Javascript(Typescript), использую React. Ищу классный опыт с интересными технологиями на проекте с крутой командой!