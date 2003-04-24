Frontend Developer
Я фронтенд-разработчик с опытом разработки на реальных проектах, параллельно получаю специальность инженер-программист в БНТУ.
Интересуюсь техникой, люблю активный отдых, предпочитаю порядок во всем. Моими сильными качествами являются альтруизм и отзывчивость. Желаю однажды поучаствовать в хакатоне с будущей командой.
Пишу на Javascript(Typescript), использую React. Ищу классный опыт с интересными технологиями на проекте с крутой командой!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Тестовое задание FunBox2 просмотра
- Клон Pexelsнет просмотров
- Fullstack TodoAppнет просмотров
- Клон Fullstack Dodo Pizzaнет просмотров
- Тестовое задание Nyblecraft (TodoApp)нет просмотров
- Тестовое задание1 просмотр
- CV, rusнет просмотров
Веб-программирование
нет отзывов
$12/час
от $400от 7 дней
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