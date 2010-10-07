Дизайн для веб и наружного
Изготовление:
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- Наружной рекламы любых размеров
- Баннеров
- Вики-разметки
- Всех видов полиграфии(визитки, флаера и т.д.)
- Шапок для сайтов
- Дизайн елементов веб сайтов
- Верстка сайтов визиток(без CMS)
- Логотипов
- Обработка Фотографий, колаж.
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Работаю 2 года
мыло: [email protected]
Портфолио
- Пример наружной рекламы139 просмотров
- Пример наружной рекламы119 просмотров
- Пример наружной рекламы139 просмотров
- Пример наружной рекламы133 просмотра