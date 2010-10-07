PAIN_KILLER

Богдан PAIN_KILLER

 
29 летУкраина/Боярка
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайн для веб и наружного

Изготовление:

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- Наружной рекламы любых размеров

- Баннеров

- Вики-разметки

- Всех видов полиграфии(визитки, флаера и т.д.)

- Шапок для сайтов

- Дизайн елементов веб сайтов

- Верстка сайтов визиток(без CMS)

- Логотипов

- Обработка Фотографий, колаж.

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Работаю 2 года

мыло: [email protected]

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