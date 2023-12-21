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Привет!
Я Frontend разработчик из Омска. Очень долго практиковался и решил взяться за работу на фрилансе. Если я ответил Вам на заказ, то готов помочь на все 101%. Даю гарантию, что работа будет сделана качественно и в назначенный срок, НО даже если моя работа вам не понравится, то буду готов сделать правки БЕСПЛАТНО или вернуть деньги.
Почему нет отзывов?
Повторюсь, я очень долго практиковался, но позже мне захотелось выйти на фриланс. Вы можете стать первым, кто оставит мне отзыв, получив качественную работу и скидку взамен.
Что я умею?
Могу сверстать сайт по шаблонам PSD/Figma(HTML5, CSS3). Работаю с JavaScript, jQuery, Flexbox.
Контактные данные
Telegram: @BadKiller1998
Email: [email protected]
Я против войны в Украине!