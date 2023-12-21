Все, что Вам нужно, это – дешевая и качественная работа. Даю гарантию, что работа будет сделана качественно и в назначенный срок.

Привет!

Я Frontend разработчик из Омска. Очень долго практиковался и решил взяться за работу на фрилансе. Если я ответил Вам на заказ, то готов помочь на все 101%. Даю гарантию, что работа будет сделана качественно и в назначенный срок, НО даже если моя работа вам не понравится, то буду готов сделать правки БЕСПЛАТНО или вернуть деньги.

Почему нет отзывов?

Повторюсь, я очень долго практиковался, но позже мне захотелось выйти на фриланс. Вы можете стать первым, кто оставит мне отзыв, получив качественную работу и скидку взамен.

Что я умею?

Могу сверстать сайт по шаблонам PSD/Figma(HTML5, CSS3). Работаю с JavaScript, jQuery, Flexbox.

Контактные данные

Telegram: @BadKiller1998

Email: [email protected]