PReasy Call Center. Пиарьтесь легко и эффективно
Опыт.
Гарантии.
Качество.
Низкие цены.
Высокие результаты.
Не холодные звонки - а продающие.
Не продающие сценарии - а живые.
Наша работа:
-Выявление ЛПР, назначение встреч и продажи по телефону От 10 руб. звонок или 20.000 руб. в месяц.
-Помощь в сборе клиентской базы, и создании сценарии разговора. От 400 рублей за базу и 1500 рублей сценарий.
- Оптимизируем рабочий процесс и сделаем ваш удаленный отдел продаж или обработки заказов.
Пиарьтесь легко и эффективно, просто получая готовые встречи и продажи
Дмитрий Богданов
Тел. +7 495 24 123 52
Skype – live:ipreasy
E-mail: [email protected]
PReasy Call Center
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