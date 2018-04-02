PReasy Call Center. Пиарьтесь легко и эффективно

Опыт.

Гарантии.

Качество.

Низкие цены.

Высокие результаты.

Не холодные звонки - а продающие.

Не продающие сценарии - а живые.

Наша работа:

-Выявление ЛПР, назначение встреч и продажи по телефону От 10 руб. звонок или 20.000 руб. в месяц.

-Помощь в сборе клиентской базы, и создании сценарии разговора. От 400 рублей за базу и 1500 рублей сценарий.

- Оптимизируем рабочий процесс и сделаем ваш удаленный отдел продаж или обработки заказов.

Пиарьтесь легко и эффективно, просто получая готовые встречи и продажи

Дмитрий Богданов

Тел. +7 495 24 123 52

Skype – live:ipreasy

E-mail: [email protected]

PReasy Call Center