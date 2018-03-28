Возможности PReasy Call Center

- Выявление ЛПР, назначение встреч и продажи по телефону От 10 руб. звонок или 20.000 руб. в месяц.

- Помощь в сборе клиентской базы, и создании сценарии разговора.От 400 рублей за базу.

- Оптимизируем рабочий процесс и сделаем ваш удаленный отдел продаж или обработки заказов.

- Профессиональное составление сценариев разговора ( более 7 лет):

1. Для продаж, назначения встреч2. Для обработки входящих заявокДля этапов входящего звонка, исходящего, при уточнении решения клиента или когда ждем оплату.Можно раздельные, можно единый, а так же интерактивный ( ссылка на ответы в документе). Word, Excel, Google Docs, Pdf или ваш формат.От 1500 рублей